مصر | السجن 3 سنوات لـ ديلر ضبط بحوزته 18 لفافة حشيش بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لـ ديلر ضبط بحوزته 18 لفافة حشيش بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار البشير عبدالعال، بالسجن 3 سنوات، لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش في البساتين.

وتعود الواقعة أثناء أثناء وقوف الرائد "شهاب على الشاعر" رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في أحد الأكمنة بالبساتين، وأثناء مرور المدعو "محمد.ع.س" 32 عاما، داخل سيارته مارا على الكمين، فاشتبه به الرائد فأمر بتفتشيه، وبتفتيشه تم العثور معه على 18 لفافة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وتم القبض على المتهم في الحال وبعرضه على النيابة العامة، اعترف بحيارته المضبوطات وأنه يقوم بترويجها والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والهاتفان يستخدمان للاتصال بعملائه، فتم التحفظ عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وفق المادة 34 من قانون المخدرات.

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يذكر أنه نصت المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـ:

1 - كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة.

2 - كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار.

ويعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.



وتزاد العقوبة إلى مثلها (الضعف) إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم مثل الحشيش.