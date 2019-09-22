مصر | إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس والمشغولات الفضية بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس والمشغولات الفضية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيلًا عصابيًا يقوم بجلب وتهريب مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم 3 أشخاص (مالك ومدير شركة استيراد وتصدير، شريك متضامن بذات الشركة، مدرس - مقيمين جميعًا بمحافظة بورسعيد).
وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية لضبطهم حال عودتهم إلى البلاد على متن إحدى الرحلات القادمة من إحدى الدول الأجنبية بتفتيشهم جمركيًا عثر بحوزتهم على الآتي: كمية من مخدر الآيس وزنت ( 260 جراما )، كمية من المشغولات الفضية وزنت ( 3،600 كيلو جرام )، مبلغ مالي، عدد ( 3 ) هواتف محمولة.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 900 ألف جنيه ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر القائمة على تهريبها وترويجها وإحكام الرقابة على منافذ التهريب.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر القائمة على تهريبها وترويجها وإحكام الرقابة على منافذ التهريب.