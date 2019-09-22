مصر | إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس والمشغولات الفضية بمطار القاهرة

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية لضبطهم حال عودتهم إلى البلاد على متن إحدى الرحلات القادمة من إحدى الدول الأجنبية بتفتيشهم جمركيًا عثر بحوزتهم على الآتي: كمية من مخدر الآيس وزنت ( 260 جراما )، كمية من المشغولات الفضية وزنت ( 3،600 كيلو جرام )، مبلغ مالي، عدد ( 3 ) هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 900 ألف جنيه ).