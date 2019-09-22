مصر | بـ 100 كيلو بانجو.. سقوط "ديلر مخدرات" في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ 100 كيلو بانجو.. سقوط "ديلر مخدرات" في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط المتهم بالسيارة في كمين أعد له بمنطقة غرب النفق دائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته ( عدد 10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول )، كما أسفر تفتيش المخزن الكائن بمنطقة شرق القناة عن ضبط ( عدد 35 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 75 كيلو جرام ). وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار لحسابه، واعتزامه تهريب المضبوطات على متن السيارة المضبوطة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته واستخدام الهاتفين للاتصال بعملائه والسيارة في عملية النقل والترويج.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكانًا لتخزين تلك المواد بها تمهيدًا لتهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، مستخدمًا سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

