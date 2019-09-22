مصر | بـ 100 كيلو بانجو.. سقوط "ديلر مخدرات" في الإسماعيلية

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وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار لحسابه، واعتزامه تهريب المضبوطات على متن السيارة المضبوطة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته واستخدام الهاتفين للاتصال بعملائه والسيارة في عملية النقل والترويج.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أنه تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.