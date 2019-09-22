مصر | في تبادل لإطلاق النيران.. مصرع مسجل خلال ضبطه ضمن عصابة لسرقة السيارات

وكما تبلغ لمركز شرطة بني سويف بذات التاريخ من كلٍ من ("سائق، وتباع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف) أنه حال إاتقلالهما سيارة نقل بمقطورة "قيادة الأول" بذات الطريق قادمين من أطفيح بالجيزة تجاه بني سويف وتوقفهما أمام ورشة إصلاح إطارات سيارات بدائرة المركز، فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "حددا أرقامها" وبحوزة أحدهم بندقية آلية وآخر سلاح أبيض "سنجة" بإطلاق عيار ناري في الهواء والاستيلاء منهما على مبلغ 2300 جنيه وهاتفين محمولين، وكذا الاستيلاء على 50 علبة سجائر "ماركات مختلفة" وكرتونة "قداحات" من محل بقالة مجاور للورشة المشار إليها وهربوا.

وبالكشف عن اللوحات المعدنية للسيارة تبين أنها مرخصة بوحدة مرور حلوان بالقاهرة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعتين كلٍ من: عاطل سن 39 (سبق اتهامه في عدد 13 قضية "سرقة بالإكراه، قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح" ومحكوم عليه فى عدد منهم)، عاطل سن 23 (محكوم عليه فى جناية "سرقة وسلاح")، عاطل – سن 25 مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، عاطل سن 33 (مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).