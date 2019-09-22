شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في جامعة القاهرة.. و«الخشت»: هدفنا بناء شخصية الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة، السبت، في أول أيام العام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات.

طالب رئيس الجامعة القاهرة، الأحد، عمداء الكليات بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وايجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.

قال «الخشت» إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافي والفني للعام الدراسي الجديد قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم، مؤكدًا أن هدف الجامعة بناء شخصية الطلاب للتفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة في خدمة وطنهم.

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في السياق، نظمت كلية الإعلام بالجامعة احتفالية ثقافية وفنية بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، إن الكلية تتسم بطابع خاص من حيث امكاناتها وطاقاتها، وعلى الطلاب استثمار مكانة الكلية وامكاناتها، مشيرًة إلى أن الكلية تمتلك أحدث استديوهات للإذاعة والتليفزيون.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رحب الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، بالطلاب الجدد والقدامى خلال الاحتفالية التي نظمتها الكلية لاستقبال الطلاب بحضور أعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها اهتمام الكلية بالأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل.

أضاف عميد الكلية أن ما يميز الكلية هو تقديم نماذج المحاكاة التي تسعى إلى تقليد العمل داخل مؤسسات وطنية كمجلس النواب، أو مؤسسات إقليمية كجامعة الدول العربية، أو مؤسسات دولية كالأمم المتحدة، حيث يكون الطلاب أبطالها ويتقمصون أدوار القيادات فيها، إلى جانب توفير الكلية فرص التدريب للطلاب داخل المؤسسات المختلفة مما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.

واستقبلت كلية العلوم طلابها بحفل ثقافي، حث خلاله الدكتور عبدالحميد المناوي، عميد الكلية، الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقام على مستوى الكلية والجامعة لتنمية مهاراتهم على مختلف المستويات.