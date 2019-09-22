شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الدولة»: للمعلم المساعد الحق في الحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية شاغلي وظيفة معلم مساعد في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج.

وذكر بيان صادر عن عمومية الفتوى والتشريع، اليوم الأحد، أن تلك الفتوى جاءت تأسيسًا على أن وظيفة معلم مساعد هي بداية درجات السلم الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم، وأنه يسري بشأنهم فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، والذي حل محله قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وأضاف البيان أن كلا القانونين، أكدا أحقية العامل في الحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة، وألزم جهة الإدارة بالإستجابة لطلب هذه الإجازة، شريطة أن يكون سفر الزوج للخارج للعمل أو الدراسة، وألا تقل مدة بقائه بالخارج عن ستة أشهر، وألا تزيد مدة الإجازة عن مدة بقاء الزوج بالخارج.