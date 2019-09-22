شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير الشوارع الرئيسية في دمياط الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، البدء في أعمال التطوير والتخطيط لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، ويشمل التطوير أعمال تخطيط الطريق ودهانات المطبات ومحددات السرعة وأماكن عبور المشاة، كما تم رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بعدة مناطق.

وأكد المهندس محمد رجب أن الهدف من عملية التخطيط للشوارع هو الحد من حوادث الطرق، ووضع علامات إرشادية للمشاة وسائقي السيارات، وإبراز أماكن التهدئة، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها، وأن إعادة التخطيط تمت بطرق علمية سليمة بدون أن يحدث أي تعطل لحركة السير داخل الطرق أثناء التنفيذ.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على تجميل وتطوير المدينة لتستعيد رونقها وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان بالمدينة.

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة

تطوير الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات المتراكمة على المحاور بمدينة دمياط الجديدة