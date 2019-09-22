شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» تشارك في إطلاق الإطار العربي لمكافحة الفقر المتعدد بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى نيويورك للمشاركة في الحدث الجانبي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لإطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأوجه 2020_2030 تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية.

كما ستشارك «والي» في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة وخلال رحلتها إلى نيويورك وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعي يوم 24 سبتمبر فعاليات منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة.