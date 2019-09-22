شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «تسريع القضية السكانية» يتفقدّون المشروع بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقّد مسؤولو «تسريع الاستجابة للقضية السكانية»، المشروع بسوهاج، الأحد، خلال زيارة تستمر لمدة يومين، لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدة الفرعية بالمحافظة. وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إن المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة الجهود، لمواجهة المشكلة السكانية في 5 محافظات، كمرحلة أولي هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، باعتبارهم الأعلى في معدلات النمو السكاني، إضافة إلى محافظة القليوبية كنموذج لأحد المحافظات التي تنفذ برنامج ناجح لضبط النمو السكاني.

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