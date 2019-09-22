شكرا لقرائتكم خبر عن في مدرسة «فؤاد عباس».. حضر التلاميذ وغاب المدرسون (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدرسة «فؤاد عباس» الإبتدائية بطهطا، غياب معظم المدرسين في ثان أيام الدراسة، وتسبب ذلك في حرمان قرابة نصف التلاميذ من الحصص، حسبْ أحمد فؤاد، رئيس مجلس الآباء، الذي قال: «أولياء الأمور فوجئوا بخروج أبنائهم إلى حوش المدرسة، منتصف اليوم الدراسي، وغادر عدد منهم المدرسة، وتبيّن بعد ذلك أن هناك 6 مدرسين صدرت لهم قرارات نقل إلى المدرسة، ولم ينفذوا القرار».

وأضاف رئيس مجلس الآباء أن التلاميذ خرجوا من الفصول إلى الحوش وبعضهم غادر المدرسة، مما أحدث حالة من الغضب لدى أولياء الأمور.

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وقال ولي أمر آخر إنهم حاولوا التواصل مع المسؤلين عن التربية والتعليم في الإدارة التعليمية بطهطا، لكنهم لم يجدوا ردًا منهم، وطالبوا تدخل وزير التربية والتعليم لوقف هذه المهزلة.

من جانبها، ردّت مديرية التربية والتعليم على ما حدث، إذ قالت لـ«المصري اليوم» إن هناك 6 مدرسين صدر لهم قرار نقل إلى مدرسة «فؤاد عباس» الإبتدائية، لكنهم تظلموا من قرارات النقل، وتم فحص التظلمات ورفضها، وتم تكليف الإدارة المالية بالإدارة التعليمية بطهطا بسرعة إنهاء الإخلاء الإداري للمدرسين الست، لإرغامهم على تنفيذ قرارات النقل.

ووعد مسؤل في الإدارة التعليمية بأن هذه المشكلة سيتم حلها في خلال ثلاثة أيام على الأكثر.