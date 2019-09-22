شكرا لقرائتكم خبر عن على «العجلة».. رئيس جامعة بني سويف يتفقد أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، افتتاح العام الدراسي الجديد، وقام بركوب دراجة خلال ماراثون الدراجات الذي شارك فيه أكثر من ألف طالب، عقب أداء تحية العلم مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

التقط الطلاب والطالبات الصور التذكارية «السيلفى» مع رئيس الجامعة أثناء ركوبه الدراجة، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من الكليات داخل الحرم الجامعى، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد شهد إقبالا طلابيا كبيرا في أول أيامه.

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وانتهت الجامعة من كافة استعدادات العام الدراسي من حيث استكمال تجديدات البنية التحتية، وتوزيع الجداول الدراسية، وإعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على مجموعات الشعب الدراسية.

أكد رئيس الجامعة ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، مع تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة، قائلًا إنه يرحب بأفكار الطلاب المتميزة التي تخدم رؤية ورسالة الجامعة.

أشار إلى أن عدد طلاب الجامعة في العام الجديد وصل إلى أكثر من 86 ألف طالبة وطالبة، موزعين على 27 كلية و6 معاهد متخصصة، داعيًا الطلاب إلى ضرورة التواصل معه شخصيا عبر مكتبه أو عبر تطبيق الواتس آب.

أكد ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، وأن «الجامعة مكان للعلم وللتعليم وليس لممارسة السياسة والعمل الحزبي، الأمر الذي لا تسمح به الجامعة على الإطلاق»، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتحمل المصاريف الدراسية للطلاب غير القادرين.