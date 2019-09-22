شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي في سقف مدرسة بالمنوفية.. وإخلاؤها من الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار جزء من سقف الدور الأرضي بالمبنى القديم لمدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي في مدينة قويسنا، بعد انتهاء طابور أول يوم في العام الدراسي الجديد، دون وقوع أي إصابات.

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قام اللواء أشرف محمد البيه، رئيس مركز ومدينة قويسنا، بزيارة تفقدية إلى المدرسة، ووجه مسؤولو التعليم بإخلاء المبنى من الطلاب، وتحويل اليوم الدراسي إلى نظام الفترتين الدراسيتين صباحية ومسائية في المبنى الآخر حفاظًا على أرواح الطلاب.

أمر «البيه» بتوجية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية بمجلس المدينة إلى المدرسة لمعاينة المبنى ومدى سلامته الإنشائية.

من جهة أخرى، قال مختار شاهين، وكيل تعليم المنوفية، إنه تم إخلاء المبنى من الطلاب حفاظا على أرواحهم، وسيتم تشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لفحص المبنى وإعداد تقرير عن مدى صلاحيته وترميمه وتجديده في حالة إمكانية ذلك.