شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحرم «سارة سمير» من اكتساب الجنسية المصرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح الأحد، قرار وزارة الداخلية بحرمان سارة سمير محمد عوض الشاعر، فلسطينية الجنسية، من منحها الجنسية المصرية، لدواع أمنية. وفيما يلي نص القرار

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