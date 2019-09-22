شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامي الوزراء»: توفيق أوضاع 1109 كنائس ومباني (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف تقنين أوضاع الكنائس بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين،

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي تم تشكيلها في يناير 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثلين عن الطائفة المعنية، جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وجاء في الانفوجراف، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس, ‏قد أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 681 كنيسة، و428 مبنى.

وأبرز الانفوجراف، ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى أغسطس 2019، وجاء توزيعها على النحو التالي: محافظة المنيا (189) كنيسة ومبنى, ومحافظة الجيزة (121) كنيسة ومبنى, ومحافظة القليوبية (110) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسكندرية (87) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحيرة (74) كنيسة ومبنى, ومحافظة سوهاج (87) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسيوط (71) كنيسة ومبنى, ومحافظة الشرقية (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة القاهرة (51) كنيسة ومبنى, ومحافظة الغربية (35) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسوان (38) كنيسة ومبنى, ومحافظة بني سويف (35) كنيسة ومبنى, ومحافظة الدقهلية (28) كنيسة ومبنى, ومحافظة الأقصر (25) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحر الأحمر (17) كنيسة ومبنى, ومحافظة قنا (15) كنيسة ومبنى, ومحافظة السويس (14) كنيسة ومبنى, ومحافظة المنوفية (8) كنيسة ومبنى, ومحافظة مطروح (13) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسماعيلية (12) كنيسة ومبنى, ومحافظة كفر الشيخ (8) كنيسة ومبنى, ومحافظة الفيوم (3) كنيسة ومبنى, وأخيراً محافظة الوادي الجديد (2) كنيسة ومبنى.

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ورصد الانفوجراف، قرارات اللجنة بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى أغسطس 2019, حيث صدر أول قرار للجنة في مايو 2018 وذلك بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017، وهي على النحو التالي: 220 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مايو 2018, و120 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أكتوبر 2018, و168 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2018, و119 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2019 , و156 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مارس 2019, و111 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أبريل 2019, و127 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يوليو 2019, و88 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أغسطس 2019، وتتولى الطائفة استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية.

وجاء في الإنفوجراف، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس, تتولى دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط الأتية: أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزم بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.

وأخيراً بشأن الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، فقد أبرز الإنفو جراف، أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، وكذلك جارٍ تنفيذ 7 كنائس بمدن ( المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، شرق بورسعيد، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط).