شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي «الموج الأحمر– 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري «الموج الأحمر– 2»، بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية، بمشاركة كلاً من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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يشارك في التدريب وحدات بحرية متنوعة تضم عدد من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلى وصائدات الألغام إضافة إلى مجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والسعودية وجيبوتى والسودان والتى تشمل فرق متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والهل البحرى وطائرات النقل الجوي.

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.

وتأتى هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحرى للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.