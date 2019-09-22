شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بمحافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة في اليوم الأول بالعديد من محافظات الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، حيث استقبلت المدارس الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

ففي محافظة الوادي الجديد، أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، انتظام الدراسة اليوم في المحافظة في أول يوم للعام الدراسي الجديد، وأن إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالصفوف التعليمية بالمدارس بلغ 68223 طالبًا وطالبة موزعين على مراكز المحافظة الخمس.

وأشار إلى أنه تم توفير الزي المدرسي وتوزيعه على التلاميذ بكافة مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة بوقت كافي، وأنه تم مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب من خلال توفير الزي المدرسي والمصروفات مجانًا للطلاب بالقرى النائية والأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى التلاميذ الأيتام وغير القادرين بجميع مدارس المحافظة طبقًا لتعليمات محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة بكافة المدارس، وتلقي أية شكاوى خاصة بالعملية التعليمية في ظل ما تم اتخاذه من إجراءات تضمن بدورها استقرار العملية التعليمية، حيث تم توزيع الكتب المدرسية للطلاب، بالإضافة إلى إعادة توزيع المعلمين والمعلمات على الإدارات التعليمية حسب الحاجة لسد العجز في بعض التخصصات.

وفي محافظة شمال سيناء، بدأت الدراسة وانتظمت في جميع مدارس ومختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، وقام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بجولة تفقدية وحضور طابور الصباح في مدرستي: الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية للبنات والشهيدة نهال محمد العقيد للصناعات بنات بالعريش.. حيث التقى بالمسئولين وأعضاء هيئة التدريس والطالبات.

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وشدد المحافظ في كلمة تهنئة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس ببدء العام الجديد، على ضرورة الالتزام والانضباط والحرص على النظافة وتوفير المياه وممارسة الأنشطة التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والثقافة العامة في مختلف المجالات.. مطالبا الطالبات بالجد والاجتهاد للالتحاق بالكليات الجامعية، ومحذرا من أي تهاون في العملية التعليمية وعدم انتظام العاملين في المدارس، وكذا عدم الاهتمام بالأنشطة التعليمية.

وأكد المحافظ على حسن انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة للعام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى بدء الدرسة اليوم في مدارس رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، 11 سبتمبر الجاري، ثم المدارس التي تعمل بنظام الفترتين أمس، واليوم في باقي المدارس لجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

وقد تفقد المحافظ طابور الصباح وعددًا من الفصول الدراسية والمعامل والورش التدريبية والأقسام الفنية، إلى جانب غرف الأنشطة والمكتبات، حيث التقى بالمدرسين والمسؤولين عنها، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لصالح الطلاب.

من جانبه، أكد حسين سلامة عرادة، وكيل مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، والقائم بأعمال مدير عام المديرية، أن الدراسة انتظمت اليوم في جميع المدارس على مستوى جميع الإدارات، حيث بدأت الدراسة، 11 سبتمبر الجاري في مدارس رياض الأطفال والصفين الأول والثانى في المدارس الابتدائية وعددها 226 مدرسة إبتدائية، مشيرًا إلى أن عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي يبلغ 9369 تلميذ وتلميذة، وعدد تلاميذ الصف الثاني الابتدائي يبلغ 11 ألفا و538 تلميذ وتلميذة، بينما يبلغ عدد فصول رياض الأطفال 168 فصلا تضم 2441 طفلا وطفلة (KG1) و2353 طفلا وطفلة (KG2)، وقد بدأت أمس في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين في إدارات: العريش وبئر العبدوالشيخ زويد وجميع مدارس إدارتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وعددها 153 مدرسة مقيدا بها 10 آلاف و911 من التلاميذ والطلاب في التعليم العام والفني، بينما بدأت اليوم في باقى المدارس وعددها 532 من مدارس التعليم العام والفني مقيدا بها 96 ألفا و264 من التلاميذ والطلاب في كل من: العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، الحسنة، نخل، ورفح، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور وصلت في اليوم الأول أمس إلى 95%.

وأشار إلى تخصيص عدد من السيارات لنقل المعلمين من العريش إلى باقي مراكز ومدن المحافظة.

وفي محافظة السويس، قال عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن العملية التعليمية بمدارس السويس منتظمة حيث استقبلت مدارس المحافظة، اليوم، الأحد، نحو 400 ألف طالب.

وأضاف المحافظ أنه قام بجولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة وطالب بضرورة الالتزام بتطبيق الجداول المدرسية وانصراف الطلاب والمعلمين في مواعيدهم المقررة، وشدد محافظ السويس على مدراء المدارس بضرورة الالتزام بالزي المدرسي والحفاظ على النظافة داخل وخارج المدارس وتسليم المهمات المدرسية للطلاب.