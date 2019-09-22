اجتماع وزير الآثار باللجنتين العلمية والتنظيمية للمؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، باللجنتين العلمية والتنظيمية للدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر2019، لمتابعة الترتيبات و التجهيزات النهائية للمؤتمر قبيل الافتتاح.

وأوضح أحمد عبيد المشرف العام على مكتب وزير الآثار ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات آخر اعمال تنظيم المؤتمر وفقاً للجدول الزمني المقرر والبرنامج الخاص بمحاضرات المشاركين وكتاب ملخصات الأبحاث، ومراسم الافتتاح، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بقاعات عرض أوراق البحث التي سيتناولها المؤتمر والتي يستضيفها أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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وأشارت الدكتورة عُلا العجيزي عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن عدد المشاركين في هذه الدورة وصل الى 567 من بينهم 379 متحدثاً و مقدماً لأوراق بحثية، و188 مستمعاً.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أوراق بحثة ذات عدة محاور رئيسية، تتمثل في تاريخ مصر القديمة، وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة المستخدمة في أعمال الحفائر الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، والمتاحف الأثرية، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية في مصر القديمة بالاضافة الى مناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه الآثار المصرية وكيفية التغلب عليها.

يذكر أن هذا المؤتمر يعقد بشكل دورى كل 4 سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، فهو من أهم المؤتمرات العلمية في مجال علم المصريات في العالم، وأن هذه هي الدورة الثالثة التي تنظمها واستضيفها مصر، حيث نظمت من قبل دورتين من هذا المؤتمر عامى 1988م و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته.​