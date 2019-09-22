وزارة البيئة تصدر بيانًا رسميًا بشأن تحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

قالت وزارة البيئة، إن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة. غير صحيح.

وأكدت وزارة البيئة- في بيان اليوم الأحد- أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية.