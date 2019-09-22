يوفر 4 جنيهات.. "مواصلات مصر" تدعو الطلاب للاشتراك في الكارت الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

دعا العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، الطلاب إلى الاشتراك في "الكارت الذكي" الذي يجري العمل به على خطوط الشركة داخل القاهرة، وذلك توفيرًا لنفقات المواصلات تزامنًا مع بداية الموسم الدراسي.

وقال مراد، لمصراوي، اليوم الأحد، إن التذكرة على خطوطك الشركة خارج الاشتراك تبلغ 15 جنيهًا، في حين تبلغ داخل الاشتراك 11 جنيهًا على بعض الخطوط و13 جنيهًا على خطوط أخرى، بتوفير يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات حسب الخط.

وأوضح متحدث شركة مواصلات مصر، أنهم يدرسون تطبيق إجراءات من شأنها توفير نفقات المواصلات على طلاب المدارس، تيسيرًا على أولياء الأمور، ولكن في الوقت الحالي لا يكن تخفيض قيمة التذكرة للطلاب، متابعًا: "البديل الماسب إن الطلاب تستخدم الكارت الذكي للحصول على توفير يصل لـ4 جنيهات مقارنة بسعر التذكرة خارج الاشتراك".