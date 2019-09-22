برلمانية تثمن أجندة الرئيس في نيويورك وتؤكد: لها مردود سياسي واقتصادي جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

ثمنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أجندة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، مؤكدة أن هذه الزيارة لها سياسي واقتصادي جيد للغاية.

وقالت عضو مجلس النواب في تصريح لها إن الرئيس من المقرر له أن يعقد لقاءات مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات علي هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات.

وأكدت فهيم، أن رؤية مصر من الصراعات الإقليمية أصبحت محل ثقة المجتمع الدولي بعدما تبين صحتها وسلامة توجهها، مشيرة إلى أن حرص الرئيس على المشاركة في المحافل العالمية زاد من مكانة مصر وعلاقتها مع الدول الأخرى.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعي الي زيادة حجم أعمالها في مصر.​