محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، حبس عامل وشقيقيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء جنسيًا على ابنة الأول في منطقة كرداسة.
البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، اتهمت فيه والدها بالاعتداء عليها جنسيا، بالإضافة إلى اعتداء اثنين من أعمامها عليها والتحرش بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات للتأكد من حقيقة الاتهام من عدمه، وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس عامل وشقيقيه متهمين بالاعتداء جنسيًا على ابنة الأول في كرداسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.