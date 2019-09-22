تجديد حبس عامل وشقيقيه متهمين بالاعتداء جنسيًا على ابنة الأول في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، حبس عامل وشقيقيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء جنسيًا على ابنة الأول في منطقة كرداسة.

البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، اتهمت فيه والدها بالاعتداء عليها جنسيا، بالإضافة إلى اعتداء اثنين من أعمامها عليها والتحرش بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات للتأكد من حقيقة الاتهام من عدمه، وباشرت النيابة التحقيق.