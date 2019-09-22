ضبط أكاديمية وهمية تمنح الدارسين شهادات جامعية مزورة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية تخصصت في تزوير المستندات الرسمية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لجامعات مصرية وتمنح الدراسين بها شهادات مزورة بدمياط.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "محاسب، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية" بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في إدارة كيان تعليمي "أكاديمية للتدريب والاستشارات" بدون ترخيص كائن مقرها دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات علمية وتدريبية للحصول بموجبها على فرص عمل بالداخل والخارج ، وإعطائهم شهادات مزورة ممهورة بأختام شعار الجمهورية المنسوب لجامعات مصرية وجهات حكومية مختلفة والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية منهم.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط شخصين "أحدهما- مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة " يعمل نائب مدير بالأكاديمية"، والآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط "يعمل مدير إداري بالأكاديمية" حال تواجدهم بمقر الأكاديمية المشار ، وعثر على 597 شهادة تدريب في مجال التمريض "مزورة" منسوب صدورها لعدة جامعات ، و132شهادة قياس مستوى مهارة "مزورة" منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة، وشهادة دراسية باسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهة وأختام وأكلاشيهات جهة حكومية أخرى.

كما تم ضبط شهادتين الإنجليزية منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية باسم مالك الأكاديمية تفيد "على غير الحقيقة" حصوله على بكالوريوس علوم التمريض، ومجموعة كبيرة من الشهادات باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم "على غير الحقيقة" على دبلومة تمريض من إحدى الجامعات الأجنبية، ومجموعة كبيرة من تراخيص مزاولة مهنة معاون ممرض حرفة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، ومجموعة كبيرة من كارنيهات الدارسين بالأكاديمية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.