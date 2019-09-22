قبل تهريبها لغرب القناة.. ضبط عنصر إجرامي بـ 100 كيلو بانجو بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام سائق بتهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، مستخدماً سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط المتهم بالسيارة في كمين أعد له بمنطقة غرب النفق، وبحوزته 10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

Advertisements

كما أسفر تفتيش المخزن الكائن بمنطقة شرق القناة عن ضبط "35 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 75 كيلو جرام".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار لحسابه، واعتزامه تهريب المضبوطات على متن السيارة المضبوطة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته واستخدام الهاتفين للاتصال بعملائه والسيارة في عملية النقل والترويج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.