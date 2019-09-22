أكاديمية الشرطة تشهد تخريج 547 ضابطاً متدربا بكلية التدريب والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت أكاديمية الشرطة تخريج 547 ضابطا متدربا من مختلف جهات الوزارة وذلك خلال ختام الدورة الأولى للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية للعام التدريبي الحالي.

ووجه رئيس الأكاديمية كلمة للضباط المتدربين -خلال الحفل الذي أقامته الأكاديمية بمناسبة تخريج المتدربين- أكد فيها بأنه يولي عناية خاصة بالمنظومة التدريبية ودعم الأكاديمية بكافة الوسائل واللوجستيات التي تُسهم في رفع معدلات التدريب، مُشيراً إلى توجيهاته الدائمة والمستمرة بضرورة الاهتمام بالعملية التدريبية "فنياً وعلمياً وبدنياً" والاستفادة بأحدث الوسائل لتطوير مناهج وبرامج الفرق التدريبية وقدرات المتدربين لمواكبة طبيعة ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وشدد رئيس الأكاديمية على ضرورة حرص المتدربين على عدم الاكتفاء بدور المتلقى فقط بل لابد وأن يمتد دوره إلى المشاركة في تقييم المنظومة التدريبية من خلال خبرته العملية وتقديم المقترحات التي قد تثرى تلك المنظومة وتطويرها، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية تتسم بالمرونة وتخضع للتطوير المُستمر لما يفرضه الواقع الأمني من أحداث جديدة وتحديات متلاحقة، هذا وقد تضمنت مراسم ختام الدورة فيلماً تسجيلياً عن فاعليات الدورة وبرنامجها التثقيفي والتدريبي والتعليمي.

وفى الختام تم تسليم شهادات التميز والتقدير لأوائل الفرق التدريبية والمتفوقين في الرماية واللياقة البدنية.