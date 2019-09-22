ضبط عصابة حاولت تهريب كمية من مخدر الآيس بميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً يقوم بجلب وتهريب مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تمكنت الإدارة من رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم 3 أشخاص "مالك ومدير شركة استيراد وتصدير، شريك متضامن بذات الشركة، مدرس، مقيمين جميعاً بمحافظة بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية لضبطهم حال عودتهم إلى البلاد على متن إحدى الرحلات القادمة من إحدى الدول الأجنبية، بتفتيشهم جمركياً عثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الآيس وزنت 260 جرام، كمية من المشغولات الفضية وزنت 3,600 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

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وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 900 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.