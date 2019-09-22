تأشيرات حج مزورة.. مباحث الأموال العامة تكشف عن "نصاب الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر لآداء فريضة الحج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية مقيم بمحافظة القاهرة بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله من قِبل أحد الأشخاص بزعم إحضار 5 تأشيرات حج له وبعض معارفه بنظام الباقة لآداء فريضة الحج للموسم الماضي دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة إذ مارس نشاطاً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي آداء فريضة الحج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لآداء فريض الحـــج للموسم الماضي، زاعماً كونه موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد (على خلاف الحقيقة) وإيهام ضحاياه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، وتمكن من الاستيلاء من المبلغ على مبلغ 250 ألف جنيه مقابل إحضار عدد خمس تأشيرات حج للمجنى عليه ولبعض معارفه وعقب ذلك قام المذكور بالتهرب منه.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، مما أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي، وعثر بحوزته على 9 جوازات سفر خاصة بضحاياه، و9 طلبات للحصول بموجبها على تأشيرات تجارية وتأشيرات زيارة لإحدى الدول العربية وهاتفي محمول محملين بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين ضحاياه على برنامج (الواتس آب) تؤكد نشاطه الإجرامي.