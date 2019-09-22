بذخيرة "حية وجرينوف".. سقوط مسجل حول مسكنه لتجارة الأسلحة النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط مسجل خطر حول مسكنه بدائرة قسم شرطة ملوي لتجارة الأسلحة النارية والذخيرة.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا قيام "تاجر أسلحة وذخائر"، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة زائدة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص" بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذاً من مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه وبحوزته 33 بندقية ضغط هواء، بندقية 44 مسدس صوت، 100 طلقة نارية "جرينوف"، 100 طلقة، 850 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة، 21 خزينة طبنجة، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، 12150 طلقة صوت، 42900 طلقة ضغط هواء، كما تم ضبط 750 طلقة فشنك، 156 جراب طبنجة، 50 جراب بندقية خرطوش.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.