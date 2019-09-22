قتل شقيقه وألقى جثته من الخامس.. تفاصيل مقتل سوداني بسبب هاتف في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية تفاصيل قيام شخص سوداني بقتل شقيقه في المرج.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ من الأهالي تفيد سقوط "زودو. ع" 27 سنة عاطل من الطابق الخامس لأحد العقارات بالمرج ومقيم برفقة شقيقه وصديق لهما، اللذين قالا إنه اختل توازنه، وسقط من "البلكونة".

وأظهر الكشف الطبي عن وجود سحجات وكدمات بجثة المجني عليه، وبمناقشة شقيقه وصديقه اعترفا بارتكاب الواقعة.

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وقال المتهم (شقيق الضحية) في التحقيقات إنه تشاجر مع شقيقه، بعدما أتلف هاتفه المحمول، ورفض إصلاحه بسبب توقفه عن العمل ومروره بأزمة مالية في الوقت الحالي، مضيفًا أنه استعان بصديقه الذي يسكن معهما واعتديا عليه بالضرب فلفظ أنفاسه.

وأضاف المتهم أنه أراد إبعاد الشبهة عن نفسه فألقى جثته من الطابق الخامس، وادعى اختلال توازنه وسقوطه.

وقرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.