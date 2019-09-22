مصر | وسط انتشار رجال المرور.. عودة الحركة لطبيعتها بالطريق الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط انتشار رجال المرور.. عودة الحركة لطبيعتها بالطريق الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحب رجال الإدارة العامة للمرور الكثافات المرورية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، كما تم رفع حطام حادث انقلاب المقطورة بواسطة أوناش الإدارة العامة للمرور، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور بالطريق.

وكانت ظهرت كثافات مرورية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، إثر انقلاب سيارة مقطورة محملة كونتنر، بالطريق، وتم إغلاق المحور، وإجراء تحويلات مرورية، وانتقل قياداتها الإدارة العامة للمرور، لسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل مقطوره محمله كونتنر، بطريق اسكندرية الصحراوي بعد منزل المحور للقادم من لبنان اتجاه الصحراوي اتجاه القريه الذكيه (الطريق الداعم).

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وأغلقت الإدارة العامة للمرور منزل المحور القادم من ميدان لبنان اتجاه القرية الذكية والطريق الصحراوي، وأجرت تحويلات مرورية بالطريق، حيث البديل استكمال على المحور حتي النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة اتجاه القرية الذكية.

وتم رفع حطام الحادث من الطريق، وسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالطريق.

وكان قد لقى عامل وطفلين مصرعهم أمس السبت دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بنطاق مركز كرداسة، شمال قطاع اكتوبر، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.