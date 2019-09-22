مصر | "الفتوى والتشريع": المعلم المساعد له الحق في الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفتوى والتشريع": المعلم المساعد له الحق في الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم، إلى أحقية شاغلي وظيفة معلم مساعد في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة.

وقالت الجمعية في حيثياتها إن وظيفة معلم مساعد هي بداية درجات السلم الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم، وأنه يسرى بشأنهم فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، والذي حل محله قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وقد نص في كلا القانونين، على أحقية العامل في الحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة، وألزم جهة الإدارة بالاستجابة لطلب هذه الإجازة، شريطة أن يكون سفر الزوج للخارج للعمل أو الدراسة وألا تقل مدة بقائه بالخارج عن ستة أشهر وألا تزيد مدة الإجازة عن مدة بقاء الزوج بالخارج.



يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمى قسم الرأي مجتمعًا.

والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوي على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة.