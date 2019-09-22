مصر | تعرف على مواعيد الجمعيات العمومية الداخلية لمحاكم مجلس الدولة

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قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تحديد غدا الاثنين 23 سبتمبر، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، والثلاثاء 24 سبتمبر لانعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، ويوم الأربعاء 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.

وقالت مصادر قضائية، إن الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة سوف يترأسها جميعا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، وسوف يترأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين 23 سبتمبر بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، ويترأس الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، ويترأس الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم الأربعاء 24 سبتمبر في حضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم خلال عقد الجمعيات العمومية، والتي تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.

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وكان المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة السابق، قد أعلن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضي وتم تعديلها بقرار من المستشار محمد حسام الرئيس الحالي للمجلس، وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز.



يذكر أن مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، شكل لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2019- 2020، في يوم 8 أغسطس أعلن عن الحركة الآتية: