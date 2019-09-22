مصر | عاجل.. مجلس الدولة يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الدولة يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 20192020 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 581 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الدولة السابق رقم 481 لسنة 2019.

وقد تضمنت الحركة تغيير في المناصب الرئاسية بالمجلس، وذلك بعد تولى المستشار محمد محمود حسام الدين رئاسة مجلس الدولة اعتبارًا من 1692019، حيث حلَّ محله في رئاسة هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإعارة.

كما تضمنت الحركة ندب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.

وقد رُوعي في الجزء الثانى من الحركة القضائية الاستجابة لتظلمات أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وتم تدعيم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بعدد كاف من المستشارين لسرعة الفصل في القضايا، وذلك بعد إنشاء اثنتي عشرة دائرة بمحكمة القضاء الإداري لنظر المنازعات الضريبية، ودائرتان جديدتان للمنازعات المتعلقة بأراضي الدولة، وكذلك تم تدعيم المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين فى سبيل انجاز العمل وللصالح العام.

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كما تم إلحاق عدد من الأعضاء بإدارة التفتيش الفني رُوعي فيهم شرطي الخبرة، والكفاءة، والعمل بأقسام المجلس المختلفة.

وقالت مصادر قضائية أن قرار رئيس مجلس الدولة بتعديل الحركة القضائية تضمن مراعاة المعايير والضوابط والشروط التى وضعها المجلس الخاص ناشدا تحقيق الصالح العام، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة بما يكفل القضاء على بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وانتظام الجلسات فى مواعيدها.