مصر | بعد انقلاب مقطورة.. كثافات مرورية في الطريق الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقلاب مقطورة.. كثافات مرورية في الطريق الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، إثر انقلاب سيارة مقطورة محملة كونتنر، بالطريق، وتم إغلاق المحور، وإجراء تحويلات مرورية، وانتقل قياداتها الإدارة العامة للمرور، لسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سياره نقل مقطورة محمله كونتنر، بطريق إسكندرية الصحراوي بعد منزل المحور للقادم من لبنان اتجاه الصحراوي اتجاه القريه الذكية (الطريق الداعم).

وأغلقت الإدارة العامة للمرور منزل المحور القادم من ميدان لبنان اتجاه القريه الذكية والطريق الصحراوي، وأجرت تحويلات مرورية بالطريق، حيث البديل استكمال على المحور حتي النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة اتجاه القرية الذكية.