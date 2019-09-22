مصر | بعد انقلاب مقطورة.. كثافات مرورية في الطريق الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقلاب مقطورة.. كثافات مرورية في الطريق الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سياره نقل مقطورة محمله كونتنر، بطريق إسكندرية الصحراوي بعد منزل المحور للقادم من لبنان اتجاه الصحراوي اتجاه القريه الذكية (الطريق الداعم).
وأغلقت الإدارة العامة للمرور منزل المحور القادم من ميدان لبنان اتجاه القريه الذكية والطريق الصحراوي، وأجرت تحويلات مرورية بالطريق، حيث البديل استكمال على المحور حتي النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة اتجاه القرية الذكية.
وجار المتابعة والإفادة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا.
وفي سياق آخر كان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلين، دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بنطاق مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين بنطاق المركز.