مصر | النشرة المرورية.. كثافات في المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النشرة المرورية.. كثافات في المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية مرتفعة بسبب توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس فى الطرق والمحاور الرئيسية.

وشهدت منطقة السلام كثافات مرورية اعلى الدائرى وداخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

كما ظهر على محور صفط اللبن المتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدني.