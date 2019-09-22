أخبار مصر | رئيس "أفريقية النواب": كلمة "السيسي" بالأمم المتحدة ستحمل تحديات القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "أفريقية النواب": كلمة "السيسي" بالأمم المتحدة ستحمل تحديات القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادسة على التوالي، في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي ويحمل تحديات القارة السمراء.

وأضاف رضوان، أن الشعب المصري الوطني المخلص يثق كل الثقة في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التحدث باسم اهتمامات القارة الأفريقية وأولوياتها في التنمية والحديث عن أجندة التنمية المستدامة التي تتبناها مصر بالتنسيق مع رؤساء الدول الأفريقية لبناء القارة، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائمًا على تحول القارة السمراء كشريك اقتصادي حيوي، مُوضحًا أن الرئيس سيستعرض رؤية مصر بشأن التصحر والفقر المائي والتي تمثل أهم الأولويات بشأن تغير المناخ خاصة، وأنه تحد كبير يداهم العالم أجمع ومدى تأثيره على الزراعة المستدامة والتكيف مع تأثيرات المناخ.

كما أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي وضع الاتحاد الأفريقي على طريق العمل على آليات تنفيذ الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومد جسور الطرق البينية.

وبحسب بيان أصدره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، متابعا: "يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة الرئيس للعمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوي الوطني اقتصاديا وتنمويا وأمنيا".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.

