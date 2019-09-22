أخبار مصر | شاهد.. ترميم القطع الذهبية لتابوت توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ترميم القطع الذهبية لتابوت توت عنخ آمون بالمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد تابوت الملك توت عنخ آمون الخشبي المذهب والمعروف بالتابوت الذهبي الكبير، عملية ترميم دقيقة للقشور الذهبية الموجودة على بدن التابوت، بالمتحف المصري الكبير.

والتقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإبكترونية، مجموعة من الصور لعمليات الترميم الدقيق لهذه القشور وتعرفت على مراحل ترميمها المختلفة وكيفية تثبيتها مرة أخرى على قطعة من أندر القطع الأثرية بالعلم.

وقال علي عبد القوي أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري الكبير، إنه حاليًا يتم ترميم القشور الذهبية لتابوت الملك توت عنخ آمون بشكل منفرد لمعرفة مكان كل قطعة، وبدء إعادتها لأماكنها الأصلية.

وأضاف، أن قشور باطن التابوت من أسفل تعاني ضعفا شديدا، وذلك لسوء حالة التابوت، نظرًا لأنه لم تجر له أية أعمال ترميم وما يتم حاليًا هو أول ترميم له منذ اكتشافه عام 1922 في المقبرة.

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وحاليًا يتم عمل تثبيت لحالة التابوت بإسعافات أولية كي نتمكن من إحكام السيطرة عليه وتثبيت القشور حتى لا تتساقط أثناء عملية الفحص والتحليل ثم بعد ذلك نضع خطة علاج كاملة لتنفيذ ترميم دائم للتابوت.

وأكد أن المرممين المصريين قادرون على التصدي لهذه العملية وإتمامها بنجاح ومركز ترميم المتحف الكبير به قوة بشرية وإمكانات معملية قادرة على ترميم التابوت بأعلي كفاءة.

وتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.

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