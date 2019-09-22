أخبار مصر | البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات، وكذا التدريب علي أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافه إلي تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.
ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي
بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين.
وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على المستجدات في العمليات القتالية البحرية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء
والكفاءة القتالية.