أخبار مصر | "الهجرة" تناقش تأسيس صندوق لاستثمارات المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تناقش تأسيس صندوق لاستثمارات المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجموعة من خبراء الاقتصاد والتخطيط ممثلين عن شركة "أودن" للاستثمارات؛ لمناقشة آلية تقديم الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج في المجالات الاستثمارية المختلفة، وطرح كافة الخدمات الممكنة والمنتجات الاستثمارية للمصريين بالخارج، لتوفير فرص لمشاركة المصريين في الخارج في المشروعات المختلفة التي تطلقها الدولة، في إطار رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء الاجتماع بحضور ومشاركة كل من: الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة "أودن" والرئيس التنفيذي، الدكتور إبراهيم فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد رأفت الصاوي العضو المنتدب لإدارة الأصول.

من ناحيتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بكل الجهود التي تسعى لخدمة المصريين بالخارج، والعمل على توفير الفرص التي تلائمهم في مجالات الاستثمار المختلفة، مؤكدة أن المصريين بالخارج مصدر مهم لدعم جهود التنمية، وأن مشاركتهم في بناء الوطن مثلت طوق النجاة في أصعب الظروف التي مرّ بها الوطن.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على مناقشة ما يتعلق بالمصريين بالخارج وإدماجهم في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، وغيرها من المشروعات، والاستفادة من أفكار خبراء الاقتصاد والاستثمار والتمويل وإدارة الأصول، مؤكدة أن التعاون مع مختلف الجهات يمنح فرصة الاستفادة من التجارب والأفكار المطروحة وإمكانية تنفيذها بما يهدف للصالح العام للوطن، ويقدم فرصًا آمنة للاستثمار للمصريين بالخارج

Advertisements

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال الخطوات النهائية من الاستعداد لانطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار»، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية التي تخدم المصريين بالخارج لاستثمار أموالهم في المشروعات المختلفة.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبراء الحاضرون أن هناك مساعٍ لإطلاق صندوق استثماري للمصريين بالخارج، يتضمن مشاركة المصريين بالخارج في استثمارات صحية وتعليمية وغيرها من الجوانب التي تتمتع بمناخ جيد وآمن لاستثمار أموالهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، والخدمات المالية غير المصرفية، والاكتتاب العام.

وأضاف الخبراء، أن هناك صندوقا لاستثمار المصريين بالخارج في المجال العقاري، كما يتم حاليًا الإعداد لتأسيس صندوق استثمار المصريين بالخارج للاستثمار والتنمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أوضحوا أنه من المقرر إطلاق منصة إلكترونية لتيسير التواصل بين المستثمرين من المصريين بالخارج وتوضيح الفرص الاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات للدولة ودعم خطط التنمية.

وأُسست شركة "أودن" للاستثمارات المالية في عام 1984، امتدادا لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وساهم في تأسيسها عدد كبير من المصريين بالخارج والجاليات المصرية، للمساهمة في التنمية المستدامة في مصر.