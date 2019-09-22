أخبار مصر | انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "الموج الأحمر – 2" بمشاركة عدة دول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "الموج الأحمر – 2" بمشاركة عدة دول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري "الموج الأحمر – 2" بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذى يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

وتشارك في التدريب، وحدات بحرية متنوعة تضم عدد من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلى وصائدات الألغام إضافة إلى مجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والسعودية وجيبوتي والسودان والتي تشمل فرق متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والهل البحرى وطائرات النقل الجوى.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرةعلى قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.

وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو جديد في أساليب القتال البحري للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي.

