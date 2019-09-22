أخبار مصر | التراس والوزير ووفد حكومي يتفقدون مشروع تطوير 200 عربة قطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التراس والوزير ووفد حكومي يتفقدون مشروع تطوير 200 عربة قطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الجانبان الاهتمام بتنفيذ أعمال التطوير باعلى جودة ممكنة، واسرع فترة زمنية، بأقل تكلفة، وشدد كامل الوزير علي ضرورة التصنيع المحلي العالي المستوي والتكلفة المنخفضة والالتزام باقصي معايير الامان والحماية لراحة الركاب والمسافرين.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير السكك الحديدية، من قطارات وعربات، حيث تم وضع خطة لتطوير عربات القطارات لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن المصري.
كما تقوم وزارة النقل بتطوير السكك الحديدية من نظم إشارات والقضبان والمزلقانات في إطار الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد المصرية والتى تعتبر ثاني أقدم سكة حديد في العالم أجمع بعد إنجلترا حيث أدخلت بريطانيا السكك الحديدية لمصر في عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل.