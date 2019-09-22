أخبار مصر | عاجل.. البيئة ترد على شائعات تحصيل رسوم جمع المخلفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البيئة ترد على شائعات تحصيل رسوم جمع المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار بيان صادر عن الوزراة بأن الدولة حاليا تقوم بتجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، من محطات وسيطة ومدافن ورفع كفاءة مصانع التدوير وهو أساس المنظومة الجديده للمخلفات الصلبة البلدية.
وفي سياق أخر نشرت وزارة البيئة تقرير عن حجم توزيع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية في مصر، على استحواذ محلات البقالة والهايبر ماركت على النسبة الأكبر من نسب توزيع الأكياس البلاستيكية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأظهر التقرير بأن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويًا، كما يبلغ متوسط معدل نمو الطلب في السوق 6% سنويًا، وزارة البيئة.
وأضاف، أنها تهدف إلى نجاح مبادرات خفض استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.
ولفت التقرير إلى أن مشكلة استخدام الاكياس البلاستيكية المضرة للبيئة تحتاج إلى مئات السنين لتحليلها وغير قابلة للتحلل العضوي.
وتعد الطريقة الوحيدة للتخلص منها هى حرقها مما يسبب تلوث الهواء أو التخلص منها فى المحيطات وتدمر الحياء البحرية بها.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن محاور عمل الوزارة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وخلق مشاركة مجتمعية.
وأطلقت الوزيرة مبادرة تلقي مقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استخدام البلاستيك.