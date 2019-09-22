أخبار مصر | عاجل.. البيئة ترد على شائعات تحصيل رسوم جمع المخلفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البيئة ترد على شائعات تحصيل رسوم جمع المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة البيئة ما أثير في بعض مواقع الإلكترونية، من تصريحات منسوبة للدكتورة ياسمين فؤاد تتعلق بجمع رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة في بيان لها أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن هذا الأمر.

وأشار بيان صادر عن الوزراة بأن الدولة حاليا تقوم بتجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، من محطات وسيطة ومدافن ورفع كفاءة مصانع التدوير وهو أساس المنظومة الجديده للمخلفات الصلبة البلدية.

وفي سياق أخر نشرت وزارة البيئة تقرير عن حجم توزيع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية في مصر، على استحواذ محلات البقالة والهايبر ماركت على النسبة الأكبر من نسب توزيع الأكياس البلاستيكية مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأظهر التقرير بأن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويًا، كما يبلغ متوسط معدل نمو الطلب في السوق 6% سنويًا، وزارة البيئة.

وأضاف، أنها تهدف إلى نجاح مبادرات خفض استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.

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ولفت التقرير إلى أن مشكلة استخدام الاكياس البلاستيكية المضرة للبيئة تحتاج إلى مئات السنين لتحليلها وغير قابلة للتحلل العضوي.

وتعد الطريقة الوحيدة للتخلص منها هى حرقها مما يسبب تلوث الهواء أو التخلص منها فى المحيطات وتدمر الحياء البحرية بها.