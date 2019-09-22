شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 499 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت إلى نحو 55% بتسجيل 498 ألف و946 مواطن في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى فتح أكثر من 153 ألف و410 ملف عائلي إلكتروني من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء بورسعيد.

أعلن «السبكي» عن فتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في بورسعيد، ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركز من مستهدف 35 وحدة ومركز المخطط توفيرهم ليتم تغطية المحافظة بالشكل الأمثل.

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أكد «السبكي» سعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرارها في الوصول للمواطنين أينما كانوا، من خلال مبادرة «سجل في مكانك» التي تستهدف كبار السن وغير القادرين على التسجيل بالمنظومة بصورة مباشرة والتي نجحت في الوصول لعدد كبير من المواطنين في بورسعيد للتسجيل بالمنظومة، مؤكدًا نجاح خيمة التأمين الصحي المتنقلة في محطتها الثانية في تسجيل أكثر من ألف ملف عائلي في حي المناخ.

أوضح أن منظومة التأمين الصحي نجحت في غضون 10 أسابيع، منذ بدء التشغيل التجريبي بالمرحلة الأولى في بورسعيد، في إجراء 5094 عملية جراحية، منها 1641 عملية جراحية كبرى.

أشار إلى نجاح مستشفى التضامن الأسبوع الماضي في إجراء أول عمليتين استئصال ورم بالقولون ليصل مجموع عمليات جراحة الأورام في المستشفى 14 عملية خلال الشهر الماضي أجراها فريق من جراحي الأورام على أعلى مستوى.

أكد «السبكي» أن المنظومة الجديدة هي تجربة نجاح سوف تحدث فارق في حياة المواطنين وتعمل على حماياتهم من المخاطر الصحية بمختلف أنواعها، وهي التجربة التي تتكاتف فيها كل أجهزة الدولة المعنية لضمان تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية.