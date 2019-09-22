شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الطقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 23 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 24 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 28

السلوم 21 28

سيوة 19 30

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 22 32

السويس 23 32

العريش 20 31

رفح 20 30

رأس سدر 24 33

نخل 18 32

نويبع 25 34

طابا 24 33

كاترين 22 35

الطور 25 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 26 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 21 34

سوهاج 24 35

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 30 34