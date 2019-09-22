شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الصحراوى ومنزل المحور عقب انقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعادت الحركة المرورية انتظامها أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي بالقرب من منزل المحور، عقب حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بكونتنر. وكانت إدارة المرور أغلقت منزل المحور القادم من ميدان لبنان اتجاه القرية الذكية والصحراوي، والبديل استكمال على المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة اتجاه القرية الذكية.

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