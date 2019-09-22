شكرا لقرائتكم خبر عن النصب على مصري في الكويت: المُحتال خدعه برسالة SMS والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عزيزي العميل... تم حظر بطاقة الصراف الآلي، يرجى الاتصال على هذا الرقم (...) لتحديث بياناتك»، رسالة وردت إلى هاتف مصري كانت كفيلة بأن تُفقده ألف دينار كانت في حسابه البنكي، فانطلق إلى مخفر القشعانية، وسجل قضية جنائية بالواقعة، بحسب ماذكر موقع الراى الكويتي.

المواطن المصري فوجئ برسالة ترده من رقم هاتف لا يعرفه ومحتواها «عزيزي العميل... تم حظر بطاقة الصراف الآلي، يرجى الاتصال على هذا الرقم (...) لتحديث بياناتك»، فقام على الفور بالاتصال على الرقم، ليرد عليه شخص بأسلوب مهذّب وكأنه بالفعل من موظفي خدمة العملاء وطالبه ببعض المعلومات الشخصية ورقم البطاقة البنكية والرقم السري الخاص به، وبعد انتهاء المكالمة فوجئ المصري برسائل نصية تنهمر عليه تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابه على ثلاث دفعات، فاتصل على البنك وتبيّن أن الشخص الذي أرسل له الرسالة محتال واستطاع أن يخدعه ويحصل على رقم بطاقته البنكية ورقمه السري وحوّل المبلغ الموجود بالحساب بالكامل وهو ألف دينار.

المجني عليه قصد البنك وحصل على كشف حساب وتوجه إلى مركز شرطة منطقة القشعانية وروى لرجال الأمن الواقعة التي حصلت معه، وأطلعهم على الرسالة التي وصلته والرقم الذي ورده بالرسالة، وحصل صاحبه على الأرقام الخاصة بالبطاقة، فقام الأمنيون بإخطار وكيل النائب العام فأمر بتقييدها جناية تزوير في محرر بنكي، وتمت إحالتها إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية للاستعلام عن صاحب الرقم لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وكشف عدد العمليات التي قام بارتكابها.