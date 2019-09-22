شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنيا يحذر من خطورة الشائعات بين الطلاب.. ويطالب بتفعيل دور المراكز الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مجلس عمداء جامعة المنيا، في اجتماعه الطارئ اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، من خطورة الشائعات وانتشارها بين الطلاب، مؤكدين على أهمية توعية الطلاب بخطورتها وعدم ترويج الأخبار الكاذبة.

وشدد رئيس الجامعة على تفعيل دور المراكز الإعلامية بالكليات لتكون هي مصدر التواصل والمعلومة الحقيقية والموثقة للطالب من كليته، مؤكداً على أهمية توعية الشباب الجامعي بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة، واستمرار التواصل اليومي بالمراكز الإعلامية بالكليات مع الطلاب، من خلال الإعلان عن كل ما يهم الطلاب بالعملية التعليمية أو الأنشطة.