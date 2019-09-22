شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: إزالة مخالفات بالمجاورة الأولى بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف سطح مخالفة بإحدى القطع السكنية بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة عمارات بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات التراخيص، وزيادة النسبة البنائية للمبنى، وذلك في إطار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة.

وأكد الغيطي، في بيان وزارة الإسكان، اليوم، استمرار إزالة المخالفات والإشغالات التي تمت بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مشيراً إلى أنه سيتم التصالح فقط في المخالفات التي تم ارتكابها قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، على إزالة كافة المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك المدن، موضحا أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لرصد وإزالة أى مخالفة أو تعدٍ وفقاً للقانون، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.