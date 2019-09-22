شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك بمنتدى الاقتصاد العالمي في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تلبيةً للدعوة التي تلقتها الوزيرة من رئيس منتدى الاقتصاد العالمي للمشاركة في قمة تأثير التنمية المستدامة التي ستنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وتنعقد هذه القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وتضم القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وتحظى بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتفعيل التعاون الدولى وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة أيضا في قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 تلبية للدعوة الرسمية التي تلقتها من رئيس القيادات السياسية النسائية (Women Political Leaders)، وتعد هذه القمة أكبر منتدى غير حزبي وشامل يعقد مع الجمعية العامة رقم 74 للأمم المتحدة (UNGA) في ولاية نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجارى.

كما ستشارك الوزيرة في جلسة نقاشية عامة بمشاركة رئيس ومؤسس القيادات السياسية النسائية، وكذلك عدد من الشخصيات البارزة في مجال دعم القيادة النسائية.

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من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المشاركة في قمة تأثير التنمية المستدامة التي تبعث رسالة قوية وإيجابية تبرز للعالم أجمع التطورات التي تشهدها السياحة المصرية بخطى ثابتة نحو مواكبة وتحقيق الأهداف الأممية 2030 على الصعيد الدولي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي ترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وأضافت أن المشاركة تأتي أيضا في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأكدت الوزيرة أن المشاركة في قمة كونكورديا السنوية تعد تمثيلاً للقيادة النسائية في قارة أفريقيا بما يعزز دور مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقى ويعزز من الدور والتواجد المصرى على الصعيد العالمى.

وقامت وزارة السياحة مؤخراً بإطلاق مبادرة تختص بتنفيذ مشروع ختم المساواة بين الجنسين Gender Equality Seal، الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود الوزارة في مجال تمكين المرأة وزيادة نسبة الإناث العاملات في القطاع السياحى، والذى يعد أحد مكونات محور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن قمة كونكورديا تتمحور هذا العام حول القيم والأهداف المشتركة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة، وذلك بهدف توفير منصة فريدة للوصول إلى صناع القرار وصناع الرأي في القطاعات العامة والخاصة.