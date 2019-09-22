شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد طابور الصباح ويؤدي تحية العلم بمدرسة جمال عبد الناصر بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الطابور الصباحي في أول أيام العام الدراسي الجديد بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، وقام بمشاركة تلاميذ المدرسة تأدية تحية العلم والسلام الوطني.

وقد استمع المحافظ للإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت كلمة عن أهمية العلم، باعتباره قاطرة التنمية وبناء المجتمعات وتقدم الأمم.

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كما هنأ محافظ الشرقية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة، والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز 28 مدرسة بنطاق المحافظة، بتكلفة 206 ملايين و200 ألف جنيه، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية في الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد 108 مدارس بتكلفة مالية تبلغ 935 مليون جنيه، لتساهم وبشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية.

وقد رافق المحافظ كل من لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ونواب البرلمان عن المدينة.

مدرسة جمال عبد الناصر بمنيا القمح في الشرقية