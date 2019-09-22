شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 2% من مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية لصندوق النوابغ والمبتكرين (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة التعليم العالي تحصيل رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق النوابغ والمبتكرين مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق. كما قررت الوزارة إيداع الرسم في حساب الصندوق الذي يحمل رقم 90000 في جميع البنوك المصرية في موعد أقصاه نهاية سبتمبر من كل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 2% من مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية لصندوق النوابغ والمبتكرين (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.